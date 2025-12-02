Свердловчанка обманула десяток туристов, но временно избежала колонии

Суд назначил Ставровой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью по оказанию туристических услуг сроком на два года шесть месяцев. При этом суд отсрочил отбывание реального срока до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Кроме этого, свердловчанка должна возместить ущерб пострадавшим.