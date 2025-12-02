Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде полиция и УФСБ устроили блэкаут в цыганском поселке

В цыганском таборе поселка Горьковский Советского района Волгограда прошел совместный рейд полицейских, сотрудников УФСБ и ресурсоснабжающих организаций при силовой поддержке Росгавардии.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию были доставлены 16 человек для проведения проверки на их причастность к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания на территории региона.

Кроме того, в ходе рейда от электроэнергии были отключены 38 домовладений, незаконно потребляющих электричество, составлены 6 актов о нарушении использования ресурсов, а виновные будут привлечены к административной ответственности. Также была выявлена самовольная врезка в газораспределительную трубу частного домовладения.

Как пояснили ИА «Высота 102» в ПАО «РоссетиЮг»- «Волгоградэнерго», у некоторых жителей поселка Горьковский задолженность за потребленную электроэнергию превышала 100 тысяч рублей. А 26 владельцев домов пользовались электричеством без заключения договоров. Других должников предупредили о приостановке электроснабжения в случае, если задолженность не будет погашена.