Отмены и задержки рейсов: что происходит в аэропортах после атак БПЛА 2 декабря 2025

По данным онлайн-табло, во Внуково задержан рейс в Дубай: самолет вылетит в 08:25 вместо 06:55. Также с опозданием в аэропорт прибудут самолеты из Еревана (прилет в 07:52 вместо 06:25), из Челябинска (прилет в 07: 36 вместо 07:15), из Красноярска (прилет в 08:49 вместо 08: 15), из Еревана (прилет в 08:50 вместо 08:25), из Грозного (прилет в 09:07 вместо 08:50). Позже ожидается прибытие рейсов из Махачкалы (прилет в 10:22 вместо 09:00) и из Хабаровска (прилет в 16:21 вместо 15:45).