Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19-летний уфимец получил 12 лет «строгача»: все из-за желания быстрой наживы

В Уфе 19-летнего курьера осудили за отмывание денег.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор 19-летнему жителю города, его признали виновным в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надземного ведомства, в июле прошлого года молодой человек устроился на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков, где занимался их распространением через систему тайников. За обустройство таких точек сбыта он получал вознаграждение в криптовалюте, которую затем конвертировал и переводил на свой банковский счет.

Таким способом подсудимый легализовал около 130 тысяч рублей, на которые приобрел ВАЗ-2110. За распространение наркотиков ему был вынесен приговор, по которому назначили шесть лет колонии строгого режима.

Калининский районный суд Уфы назначил ему такое же наказание уже за отмывание денег. Дополнительно к лишению свободы назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

— Доход, полученный преступным путем, конфискован в пользу государства, — сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.