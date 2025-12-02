19-летний уфимец получил 12 лет «строгача»: все из-за желания быстрой наживы

По данным надземного ведомства, в июле прошлого года молодой человек устроился на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков, где занимался их распространением через систему тайников. За обустройство таких точек сбыта он получал вознаграждение в криптовалюте, которую затем конвертировал и переводил на свой банковский счет.