19-летний уфимец получил 12 лет «строгача»: все из-за желания быстрой наживы

В Уфе вынесли приговор 19-летнему жителю города, его признали виновным в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным надземного ведомства, в июле прошлого года молодой человек устроился на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков, где занимался их распространением через систему тайников. За обустройство таких точек сбыта он получал вознаграждение в криптовалюте, которую затем конвертировал и переводил на свой банковский счет.
Таким способом подсудимый легализовал около 130 тысяч рублей, на которые приобрел ВАЗ-2110. За распространение наркотиков ему был вынесен приговор, по которому назначили шесть лет колонии строгого режима.
Калининский районный суд Уфы назначил ему такое же наказание уже за отмывание денег. Дополнительно к лишению свободы назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
— Доход, полученный преступным путем, конфискован в пользу государства, — сообщает прокуратура.
