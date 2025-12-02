Депутат Рады Дмитрук: от Зеленского потребовали уйти в отставку на этой неделе

«На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе», — написал парламентарий в своем telegram-канале. При этом он обратил внимание, что Зеленский ранее уже получал приказ со стороны о сложении полномочий еще в мае 2025 года и успешно его проигнорировал. Дмитрук уверен, что и на этот раз Зеленский будет до последнего затягивать свою отставку.