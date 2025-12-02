Владимира Зеленского вынудили уйти в отставку, заявили в Раде.
На Украине заявили, что президенту Владимиру Зеленскому якобы приказали уйти в отставку уже на этой неделе на фоне коррупционного скандала в Киеве. Об этом написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, не уточнив при этом, откуда у него такая информация.
«На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе», — написал парламентарий в своем telegram-канале. При этом он обратил внимание, что Зеленский ранее уже получал приказ со стороны о сложении полномочий еще в мае 2025 года и успешно его проигнорировал. Дмитрук уверен, что и на этот раз Зеленский будет до последнего затягивать свою отставку.
Сам депутат был избран в Раду по мажоритарному округу в Одессе и ранее входил во фракцию «Слуга народа», после чего перешел в оппозицию к действующей власти. В своих публичных заявлениях он регулярно критикует политику Зеленского и его окружения.
На Украине в начале ноября вспыхнул глобальный коррупционный скандал, связанный с ближайшим окружением Зеленского в сфере энергетики. Он не только обрушил внутренний рейтинг главы государства, но и сделал его мишенью для давления со стороны Запада.
Ситуацию усугубила и отставка главы офиса президента страны Андрея Ермака, что сделала Зеленского наиболее уязвимым, передает телеканал «Царьград». Аналитики предполагают несколько сценариев дальнейшей судьбы президента Украины, сообщает «Ридус». По одной из них, Зеленский останется во главе страны, но его полномочия будут сильно урезаны со стороны Запада. По другому же сценарию предполагается его отставка.