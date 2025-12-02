Ричмонд
В Сургуте произошел пожар в школе. Видео

В Сургуте (ХМАО) эвакуировали детей из школы № 27. Причиной стал пожар в одном из кабинетов, сообщили URA.RU пресс-службе МЧС по Югре.

Учеников сургутской школы эвакуировали из-за пожара (архивное фото).

«В Сургуте в СОШ № 27 произошло загорание в одном из кабинетов. Дети были оперативно эвакуированы в соседнее помещение. Пострадавших нет». — уточнили в ведомстве.

На момент прибытия первых подразделений наблюдалось горение светильника. Пожар локализован, повреждены стул, парта и участок линолеума. Причины возгорания устанавливаются.

Видео: https://t.me/surgut_chp.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре на улице 30 лет Победы. Инцидент произошел около 15:00, когда в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в здании.