Вблизи Северо-Курильска произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6, сообщили в Единой геофизической службе Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).
Сейсмособытие зарегистрировали в 15:47 по местному времени (07:47 мск) в Тихом океане. Очаг находился на глубине 63 километров в 89 километрах восточнее Северо-Курильска.
Жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой 3−4 балла.
Ранее сообщалось, что на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0 в 14 километрах от населенного пункта Суситна.
