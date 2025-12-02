Минчанин украл одеяло и постельное белье на почте, пытаясь обустроить быт. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин захотел обустроить быт и… ограбил почту: похитил одеяло, постельное белье и блендер», — отметили в сообщении.
В милицию поступила информация о том, что неизвестный, находясь в одном из отделений посты в Минске, украл блендер, одеяло, два комплекта постельного белья и скрылся. Сотрудники почты пытались остановить фигуранта, однако он убежал в неизвестном направлении и выбросил часть украденного по дороге. В рюкзаке мужчина оставил лишь блендер, который позднее подарил своей знакомой.
Сотрудники Первомайского РУВД по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Минска, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
«Общая сумма ущерба составила более 450 рублей», — уточнили в ГУВД.
По указанному факту было заведено уголовное дело.
