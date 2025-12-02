За прошлую неделю в Самарской области произошло 47 техногенных пожаров

В Самарской области за прошлую неделю произошло 47 техногенных пожаров. Такой статистикой поделились в региональном управлении МЧС. За это же время не было ни одного природного или лесного пожара, а также ЧП на воде.
«29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом», — прокомментировала пресс-служба МЧС Самарской области.
Пострадали 39-летняя женщина и 8-летний ребенок, их отправили в больницу. По предварительным данным, к отравлению привело нарушение правил использования газового оборудования.