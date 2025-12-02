Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За прошлую неделю в Самарской области произошло 47 техногенных пожаров

В Самарской области за неделю не было ни одного лесного или природного пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области за прошлую неделю произошло 47 техногенных пожаров. Такой статистикой поделились в региональном управлении МЧС. За это же время не было ни одного природного или лесного пожара, а также ЧП на воде.

«29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом», — прокомментировала пресс-служба МЧС Самарской области.

Пострадали 39-летняя женщина и 8-летний ребенок, их отправили в больницу. По предварительным данным, к отравлению привело нарушение правил использования газового оборудования.