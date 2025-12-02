Ричмонд
Российский турист утонул на Пхукете

Российский турист утонул во время утреннего купания на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщает новостной портал Phuket News со ссылкой на местную полицию.

69-летнего Сергея Лункина привезли в больницу с пляжа Калим.

Полиция установила, что россиянин прибыл на Пхукет 18 ноября вместе со спутницей. Утром 30 ноября он отправился на ежедневный заплыв и не вернулся. Женщина обнаружила его без признаков жизни в воде недалеко от берега.

Спасатели провели реанимацию на пляже и доставили туриста в больницу, однако он не выжил. Следов насилия на теле не обнаружено. По предварительной версии, мужчина мог утонуть из-за сильного течения, унесшего его от берега.

Ранее на том же курорте погиб 31-летний мужчина.

