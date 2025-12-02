Ричмонд
В Пензенской области при столкновении легковушек погибли три человека

В Нижнеломовском районе Пензенской области столкнулись автомобили Renault Duster и Chevrolet Onix.

Источник: Аргументы и факты

Три человека погибли в результате столкновения двух легковых машин на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области, сообщило отделение по пропаганде безопасности дорожного движения регионального управления Госавтоинспекции МВД РФ.

Согласно предварительной информации, авария произошла примерно в 06:50 мск на 532-м километре трассы М-5 «Урал». Участниками ДТП стали автомобили Renault Duster и Chevrolet Onix.

«В результате происшествия водители автомобилей и пассажир автомобиля Chevrolet Onix скончались на месте», — отметило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

На место происшествия прибыли полицейские. Личности жертв ДТП и пострадавших устанавливаются.

Напомним, 30 ноября в Омской области произошла дорожная авария, в результате которой погиб один человек. Столкнулись автомобили Honda Accord и Honda CR-V. Также сообщалось о четырёх пострадавших.