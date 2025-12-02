В Пензенской области при столкновении легковушек погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения двух легковых машин на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области, сообщило отделение по пропаганде безопасности дорожного движения регионального управления Госавтоинспекции МВД РФ.
Согласно предварительной информации, авария произошла примерно в 06:50 мск на 532-м километре трассы М-5 «Урал». Участниками ДТП стали автомобили Renault Duster и Chevrolet Onix.
«В результате происшествия водители автомобилей и пассажир автомобиля Chevrolet Onix скончались на месте», — отметило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
На место происшествия прибыли полицейские. Личности жертв ДТП и пострадавших устанавливаются.
