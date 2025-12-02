Белый Mercedes сгорел в Красногвардейском районе

Белоснежный Mercedes полностью сгорел в Красногвардейском районе прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о пожаре на Екатерининском проспекте поступило в экстренные службы примерно в пять утра 2 декабря. На место происшествия оперативно выехали десять спасателей с двумя единицами спецтехники.
Справиться со стихией удалось менее чем за полчаса — к 5:24 пламя полностью потушили. Сгоревший автомобиль увезли с места происшествия на эвакуаторе.
— Огонь серьезно повредил транспортное средство — сгорели все сгораемые части, — пояснили в МЧС.
По предварительной информации, никто не пострадал. Причину пожара предстоит выяснить компетентными органами.