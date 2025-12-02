Девушка вышла замуж за мертвого жениха, убитого ее родственниками

На похоронах Анчал совершила традиционный брачный обряд: нанесла куркуму на тело жениха и нарисовала синдур (красную полоску) у себя на лбу, став его женой в последний момент прощания. Ее избранника, Сакшама Тейта, жестоко убили члены ее собственной семьи, выступавшие против межкастового брака. Они забили его камнями, а затем выстрелили в голову.