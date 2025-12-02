Ричмонд
Водителя, сбившего насмерть девочку в Новоуткинске, задержали

Он переехал школьницу на нерегулируемом переходе.

Источник: Комсомольская правда

Водителя Ford Fusion, сбившего насмерть девочку в Новоуткинске, задержали. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области. Трагедия произошла утром 1 декабря на улице Карла Маркса, когда 14-летняя школьница направлялась на автобусную остановку.

Как оказалось, у 40-летнего водителя истек срок действия удостоверения. А позже были выявлены признаки опьянения. По данным «КП-Екатеринбург», инспекторы ДПС заподозрили, что мужчина употребил наркотики.

Сейчас он в изоляторе временного содержания, а в полиции ждут результатов экспертизы.

— Для подтверждения данного факта биологические пробы водителя направлены на проведение химико-токсикологической экспертизы, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Если факт опьянения подтвердится, то ему будет грозить до 5 до 12 лет лишения свободы.