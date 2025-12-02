Водителя, сбившего насмерть девочку в Новоуткинске, задержали

Водителя Ford Fusion, сбившего насмерть девочку в Новоуткинске, задержали. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области. Трагедия произошла утром 1 декабря на улице Карла Маркса, когда 14-летняя школьница направлялась на автобусную остановку.