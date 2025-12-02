В Германии похитили около 20 тыс. патронов бундесвера

В общей сложности было украдено около 10 тыс. боевых патронов для пистолетов, 9900 холостых патронов для автоматов, а также дымовые гранаты. Министерство обороны назвало это серьезным инцидентом. «Мы очень серьезно относимся к краже, поскольку такие боеприпасы не должны попасть в чужие руки», — сказал изданию представитель ведомства.