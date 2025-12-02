Ричмонд
Мошенники начали обманывать нижегородских подростков от имени военкомата

Нижегородцев просят никому не передавать свои данные и пароли.

Мошенники стали использовать новый способ обмана подростков и их родителей, сообщает министерство образования Нижегородской области.

Аферисты звонят гражданам якобы от имени военкомата. Они знают имена и фамилии подростков и их родителей. По телефону они сообщают, что ребенок в возрасте 16 лет должен встать на учет в военкомате. Затем заявляют, что связаться с ним не могут и просят передать номер его телефона.

Когда удается установить контакт с подростком, мошенники начинают выманивать у него коды из СМС якобы для записи на прием.

Нижегородцев призывают быть бдительными.

Напомним, активизировалась мошенническая схема «звонок из военкомата».