Мошенники начали обманывать нижегородских подростков от имени военкомата

Аферисты звонят гражданам якобы от имени военкомата. Они знают имена и фамилии подростков и их родителей. По телефону они сообщают, что ребенок в возрасте 16 лет должен встать на учет в военкомате. Затем заявляют, что связаться с ним не могут и просят передать номер его телефона.