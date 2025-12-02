Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авто запойного волгоградца передадут для нужд Минобороны

Полицейские начали проверку, транспортное средство поместили на спецстоянку.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники Госавтоинспекции задержали накануне в Городищенском районе водителя, который уже не раз попадал в поле зрения полиции за нетрезвое вождение.

У мужчины, находившемся за рулем Volvo, инспекторы заметили явные признаки опьянения. Однако от медосвидетельствования он отказался.

«При составлении административного материала выяснилось, что прежде водитель уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичные правонарушения. В связи с этим он может быть привлечен к уголовной ответственности», — поясняет представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Федотов.

Полицейские начали проверку, транспортное средство поместили на спецстоянку. Если вину водителя установят в суде, иномарку передадут для нужд Минобороны.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что у водителя забрали BMW за 800 тысяч рублей неоплаченных штрафов.