Авто запойного волгоградца передадут для нужд Минобороны

Сотрудники Госавтоинспекции задержали накануне в Городищенском районе водителя, который уже не раз попадал в поле зрения полиции за нетрезвое вождение.
У мужчины, находившемся за рулем Volvo, инспекторы заметили явные признаки опьянения. Однако от медосвидетельствования он отказался.
«При составлении административного материала выяснилось, что прежде водитель уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичные правонарушения. В связи с этим он может быть привлечен к уголовной ответственности», — поясняет представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Федотов.
Полицейские начали проверку, транспортное средство поместили на спецстоянку. Если вину водителя установят в суде, иномарку передадут для нужд Минобороны.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что у водителя забрали BMW за 800 тысяч рублей неоплаченных штрафов.