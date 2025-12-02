Авто запойного волгоградца передадут для нужд Минобороны

«При составлении административного материала выяснилось, что прежде водитель уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичные правонарушения. В связи с этим он может быть привлечен к уголовной ответственности», — поясняет представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Федотов.