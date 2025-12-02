Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили турецкие власти

«Груженый растительным маслом танкер MIDVOLGA-2, направлявшийся из России в Грузию, сообщил о том, что подвергся атаке в 80 морских милях от берегов Турции. На данный момент просьбы о помощи не поступало», — говорится в пресс-релизе.
Как уточнили в управлении, находящиеся на борту 13 членов экипажа чувствуют себя нормально. Судно самостоятельно движется к порту Синоп.
В прошлую пятницу в 28 милях от Турции в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Оттуда эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
В этот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.