Российский танкер подвергся атаке в Черном море, заявили турецкие власти

СТАМБУЛ, 2 дек — РИА Новости. Российский танкер, перевозивший растительное масло, подвергся атаке в Черном море, заявило турецкое управление мореходства.

Источник: © РИА Новости

«Груженый растительным маслом танкер MIDVOLGA-2, направлявшийся из России в Грузию, сообщил о том, что подвергся атаке в 80 морских милях от берегов Турции. На данный момент просьбы о помощи не поступало», — говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в управлении, находящиеся на борту 13 членов экипажа чувствуют себя нормально. Судно самостоятельно движется к порту Синоп.

В прошлую пятницу в 28 милях от Турции в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Оттуда эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.

В этот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.

Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
