Жителя Ростова обвинили в контрабанде драгоценных камней на 3,4 млн рублей

По данным ведомства, 38-летний глава фирмы ожидал из Индии шестнадцать посылок с драгоценными камнями, но задекларировал ценности «как обычные камни». В итоге ему прислали сапфиры, рубины, опалы, лунные камни, розовые кварцы, гранаты и голубые апатиты. Общий вес товара составил 2125 карат.