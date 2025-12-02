Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Ростова обвинили в контрабанде драгоценных камней на 3,4 млн рублей

На Дону завели дело из-за нелегальной поставки драгоценных камней из Индии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону директора компании по изготовлению ювелирных изделий обвинили в контрабанде драгоценных камней на 3,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Южной оперативной таможни.

По данным ведомства, 38-летний глава фирмы ожидал из Индии шестнадцать посылок с драгоценными камнями, но задекларировал ценности «как обычные камни». В итоге ему прислали сапфиры, рубины, опалы, лунные камни, розовые кварцы, гранаты и голубые апатиты. Общий вес товара составил 2125 карат.

Таможенникам мужчина заявил, что драгоценные поступления предполагались для личного использования.

В отношении ростовчанина завели дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). В рамках указанной статьи могут назначить до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.