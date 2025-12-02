Жителя Ростова обвинили в контрабанде драгоценных камней на 3,4 млн рублей

В Ростове-на-Дону директора компании по изготовлению ювелирных изделий обвинили в контрабанде драгоценных камней на 3,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Южной оперативной таможни.
По данным ведомства, 38-летний глава фирмы ожидал из Индии шестнадцать посылок с драгоценными камнями, но задекларировал ценности «как обычные камни». В итоге ему прислали сапфиры, рубины, опалы, лунные камни, розовые кварцы, гранаты и голубые апатиты. Общий вес товара составил 2125 карат.
Таможенникам мужчина заявил, что драгоценные поступления предполагались для личного использования.
В отношении ростовчанина завели дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). В рамках указанной статьи могут назначить до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.