Россиянину продали смертельно ядовитую рыбу вместо скумбрии

Житель Краснодарского края обнаружил в упаковке со скумбрией смертельно ядовитую рыбу иглобрюха. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Инцидент произошел 28 ноября с жителем Тихорецка.
«После разморозки покупатель с ужасом обнаружил, что его “скумбрия” имеет подозрительные внешние признаки, угрожающе схожие с морской рыбой, известной как серебристый иглобрюх», — говорится в релизе.
Покупатель сфотографировал товар и обратился в надзорные органы. Продукт был оперативно снят с продажи, а продавец получил официальное предостережение.
Иглобрюх, или рыба фугу, содержит смертельный яд тетродотоксин. Употребление даже небольшого количества этой рыбы может привести к летальному исходу.
