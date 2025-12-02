Ричмонд
МВД: семейная пара из Минска организовала нелегальный бизнес на миллион рублей

МВД раскрыло нелегальный бизнес семейной пары из Минска на миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Могилевской области была выявлена незаконная предпринимательская деятельность супружеской пары из Минска. Было установлено, что 36-летняя женщина и ее 41-летний супруг организовали сеть салонов красоты. На протяжении трех лет они оказывали косметические услуги на территории Гродненской, Минской и Могилевской областей. При этом, заметили, в МВД, у них не было ни лицензии, ни регистрации бизнеса.

«Нелегальный доход фигурантов превысил миллион рублей», — обратили внимание в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую без лицензии, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере.