МВД: семейная пара из Минска организовала нелегальный бизнес на миллион рублей

Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Могилевской области была выявлена незаконная предпринимательская деятельность супружеской пары из Минска. Было установлено, что 36-летняя женщина и ее 41-летний супруг организовали сеть салонов красоты. На протяжении трех лет они оказывали косметические услуги на территории Гродненской, Минской и Могилевской областей. При этом, заметили, в МВД, у них не было ни лицензии, ни регистрации бизнеса.