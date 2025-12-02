Женщина погибла в ДТП под Невьянском

Смертельная дорожная авария случилась утром 2 декабря в Невьянском районе. По данным ГИБДД, на 1-м километре автодороги Невьянск — поселок Цементный водитель автомобиля Ravon при прохождении криволинейного участка дороги выбрал небезопасную для данных условий скорость, не справился с управлением и допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗель».