Женщина погибла в ДТП под Невьянском

Смертельная дорожная авария случилась утром 2 декабря в Невьянском районе. По данным ГИБДД, на 1-м километре автодороги Невьянск — поселок Цементный водитель автомобиля Ravon при прохождении криволинейного участка дороги выбрал небезопасную для данных условий скорость, не справился с управлением и допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗель».
«В результате аварии погибла 71-летняя пассажирка легкового автомобиля. 65-летний водитель Ravon, житель поселка Цементный, госпитализирован. Водитель грузовой ГАЗели, перевозивший сборный груз, не пострадал», — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.
На месте ДТП работает следственная группа. Движение на данном участке дороги временно организовано в одну полосу.