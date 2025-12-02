Водитель погиб, врезавшись в фуру под Волгоградом

Машину вынесло с дороги, после чего она на полном ходу врезалась в припаркованный на обочине грузовой автомобиль «Вольво». Удар был такой силы, что водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда медиков. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.