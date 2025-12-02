Ричмонд
Водитель погиб, врезавшись в фуру под Волгоградом

Трагедия произошла ранним утром 1 декабря в Иловлинском районе.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельная авария произошла утром в понедельник, 1 декабря, в Иловлинском районе Волгоградской области. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погиб один человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

По предварительной информации регионального управления МВД, трагедия случилась в 06:27 на 903-м километре федеральной трассы «Тамбов-Волгоград-Астрахань». Водитель за рулем автомобиля «Фольксваген» по неустановленной причине потерял управление.

Машину вынесло с дороги, после чего она на полном ходу врезалась в припаркованный на обочине грузовой автомобиль «Вольво». Удар был такой силы, что водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда медиков. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.