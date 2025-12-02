У побережья Турции атакован танкер с маслом, следующий из России в Грузию

Танкерные суда Kairos и Virat, ходящие под флагом Гамбии и следовавшие в Россию в балласте, 28 ноября передали сигналы бедствия, когда находились в Черном море на расстоянии примерно 28 и 38 морских миль от турецкого побережья соответственно. На борту Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, тогда как экипаж Virat сообщил о повреждении корпуса судна. При этом масштабного пожара на втором танкере зафиксировано не было.