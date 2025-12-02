В Перми на Гайве управляющая компания получила штраф 125 тысяч рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми проверила обращение о нарушении УК лицензионных требований по управлению многоквартирными домами. В надзорный орган обратился собственник помещения в доме на ул. Вильямса, 51А.
Прокуратура совместно с краевой Инспекцией государственного жилищного надзора выявила нарушения в работе управляющей компании, связанные с ненадлежащим содержанием общего имущества в доме. В число нарушений вошли отсутствие горячего водоснабжения в отдельных подъездах и неисправность лифтового оборудования.
Управляющую компанию привлекли к административной ответственности в виде назначения штрафа 125 тыс. руб. В прокуратуре Пермского края дополнили, что дом на ул. Вильямса, 51А исключен из лицензии управляющей организации. Выявленные нарушения устранила новая УК, избранная собственниками помещений.