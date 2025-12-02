В Перми на Гайве управляющая компания получила штраф 125 тысяч рублей

Прокуратура совместно с краевой Инспекцией государственного жилищного надзора выявила нарушения в работе управляющей компании, связанные с ненадлежащим содержанием общего имущества в доме. В число нарушений вошли отсутствие горячего водоснабжения в отдельных подъездах и неисправность лифтового оборудования.