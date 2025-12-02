Ричмонд
В Екатеринбурге BMW сбил курьера, ехавшего на красный на электромопеде

В Екатеринбурге сбили курьера, поехавшего на красный сигнал светофора.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 1 декабря в Екатеринбурге на пересечении улиц Московской — Пальмиро Тольятти черный BMW сбил курьера на электромопеде. Как сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», курьер решил проехать по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

— Девушка на BMW желала пролететь перекресток, не дожидаясь, пока загорится желто-красный. Машина, кстати, повреждена прямо очень, — отметили в telegram-канале.

На видео видно, что от удара BMW влетела в забор, у нее отлетело два колеса.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, в результате ДТП пострадал 22-летний водитель электромопеда, с травмой ноги он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.