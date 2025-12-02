Ричмонд
В Усолье-Сибирском 11-летний школьник попал под колеса «Тойоты»

Мальчика с травмами госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском школьник попал под колеса автомобиля. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все утром 2 декабря на улице Республики.

— По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем «Тойоты Аллион» сбила 11-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мальчик получил травмы, его госпитализировали в больницу, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего. В это время прокуратура города поставила проверку на особый контроль. Пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения, а водителей — быть предельно внимательными.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе три человека пострадали в аварии. По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем «Хонды Фит» выехала на встречку, где столкнулась с «Тойотой».