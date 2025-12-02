В Красноярске в двухэтажке на Спартаковцев обрушился потолок

В Октябрьском районе Красноярска в многоквартирном доме обрушился потолок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Речь идет об аварийной двухэтажке на улице Спартаковцев, 77. Там обвалился потолок на лестничной площадке.
Предварительно, никто не пострадал.
Сотрудники полиции обеспечивают порядок на месте происшествия.
По информации из открытых источников дом на Спартаковцев построили в 1954 году. Аварийным признали в 2019-м.
Напомним, что в июле 2025 года рядом с подъездом дома по улице Бограда, 114 обвалился грунт. Дом признали аварийным, а жильцов временно расселили. Такая же ситуация произошла и с соседним 116-м домом.
Ранее сообщалось об изменении тарифов для жителей неприватизированных квартир в Красноярске.