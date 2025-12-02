Ричмонд
Жительницу Кубани задержали по подозрению в госизмене

ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае местной жительницы 1988 года рождения, подозреваемой в государственной измене.

Источник: Коммерсантъ

По данным Центра общественных связей ведомства, спецслужбы установили, что женщина перечисляла денежные средства посреднику, занимавшемуся сбором помощи для снабжения подразделений Вооруженных сил Украины.

Следственное управление УФСБ по региону возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве отмечают, что действия фигурантки квалифицированы как оказание финансовой поддержки иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

ФСБ вновь призвала граждан проявлять осторожность и воздерживаться от участия в инициативах и переводах через непроверенные интернет-ресурсы, напомнив о возможности наступления уголовной ответственности за подобные действия.