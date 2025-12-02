Жительницу Кубани задержали по подозрению в госизмене

Следственное управление УФСБ по региону возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве отмечают, что действия фигурантки квалифицированы как оказание финансовой поддержки иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.