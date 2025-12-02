Мужчина в Круглянском районе убил сожительницу с особой жестокостью: его приговорили к 15 годам колонии

Трагедия произошла вечером 5 января в агрогородке Комсеничи. Во время очередного бытового конфликта 24-летний нетрезвый мужчина жестоко избил свою сожительницу, после чего нанес ей смертельное ранение лезвием от строительного ножа. Мужчина приревновал женщину к собственному несовершеннолетнему брату.
Понимая, что натворил, он позвонил матери, а затем вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователями зафиксирована следовая картина, изъяты следы и объекты преступления, назначен ряд экспертных исследований.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие переломов ребер и подъязычной кости, множества ссадин и кровоподтеков на теле потерпевшей, которые имели прижизненный характер и образовались не менее чем от 33 травматических воздействий твердым тупым предметом. Женщина скончалась от комбинированной травмы, осложненной развитием обильной кровопотери и травматического шока.
Мужчина рассказал следователю, что испытывал к сожительнице самые сильные чувства, но очень ревновал ко всем. Женщина легко относилась к жизни и злоупотребляла спиртным, к которому пристрастила и своего сожителя.
Действия 24-летнего жителя Круглянского района квалифицированы по п.6 ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Ранее он не судим, местной администрацией характеризуется удовлетворительно, родственниками — как спокойный, скромный человек. Свою вину он полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В пользу родного брата погибшей взыскана денежная компенсация морального вреда.