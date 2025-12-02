Мужчина в Круглянском районе убил сожительницу с особой жестокостью: его приговорили к 15 годам колонии

Действия 24-летнего жителя Круглянского района квалифицированы по п.6 ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Ранее он не судим, местной администрацией характеризуется удовлетворительно, родственниками — как спокойный, скромный человек. Свою вину он полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В пользу родного брата погибшей взыскана денежная компенсация морального вреда.