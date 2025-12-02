В Казани стартовал процесс по делу матери, заколовшей пятилетнего сына

«Татар-информ» рассказывал, что в начале апреля в одном из домов на улице Юлиуса Фучика в Казани нашли тело пятилетнего ребенка. Как выяснилось, мальчика зарезала его 27-летняя мать. От полученных травм ребенок скончался на месте. Ранения женщина нанесла и себе, травмы оказались легкими — ее жизни ничего не угрожало. Анастасия Антонова оставила близким записку, в которой написала, что не знает, зачем родилась, и заверила, что сына она им не оставит.