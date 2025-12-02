Уральца признали виновным в убийстве женщины, тело которой нашли в виде мумии

Суд установил, что в августе 2023 года Попов и его сожительница работали сторожами в коллективном саду. Для их проживания был выделен дом. Весной 2024 года садоводы заметили, что женщина-сторож исчезла, а потом пропал и сожитель. Осенью в этот дом заселили новых сторожей — они нашли в погребе мумию, которая оказалась телом пропавшей женщины. Попов не признал вину в убийстве, утверждая, что сожительница умерла естественной смертью. Кроме того, после произошедшего он украл мобильный телефон в магазине у незнакомой женщины — в совершении этого преступления он признал свою вину.