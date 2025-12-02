Ричмонд
Во Владивостоке возбудили дело после смерти пациента во время операции

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как пациент умер во время операции по пересадке волос в одной из частных клиник Владивостока, сообщает прокуратура региона.

Источник: РИА Новости

В воскресенье региональное управление СК РФ сообщило, что следователи выясняют обстоятельства смерти 31-летнего мужчины, предварительно, во время плановой операции в частной клинике во Владивостоке.

«Прокуратура Первомайского района Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)… в ходе операции по пересадке волос», — говорится в Тelegram-канале прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что инцидент произошёл 28 ноября, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, пациентом был известный юрист из Владивостока Андрей Капустин.