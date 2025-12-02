Сельчанин из Омской области зарезал гостя и спрятал тело в выгребной яме

По версии следствия, вечером 20 ноября, во время ссоры, вызванной тем, что хозяин дома стал выгонять гостя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый нанес ножевые ранения пенсионеру. После этого он вынес тело из дома и спрятал его в выгребной яме.