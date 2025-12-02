Ричмонд
Сельчанин из Омской области зарезал гостя и спрятал тело в выгребной яме

Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Источник: Om1 Омск

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело об убийстве 57-летнего жителя села Усть-Ишим, о пропаже которого 28 ноября заявила его дочь.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 43-летний мужчина, ранее судимый за убийство. Подозреваемый был задержан, и на допросе дал подробные показания о произошедшем, а также указал место, где спрятал тело потерпевшего.

По версии следствия, вечером 20 ноября, во время ссоры, вызванной тем, что хозяин дома стал выгонять гостя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый нанес ножевые ранения пенсионеру. После этого он вынес тело из дома и спрятал его в выгребной яме.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты одежда потерпевшего, ножи и другие вещественные доказательства. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. За убийство, совершённое с особой жестокостью, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.