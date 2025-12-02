16-летнюю девушку в Павлове будут судить за дропперство

Следуя полученным инструкциям, несовершеннолетняя получала на свой банковский счёт денежные переводы, после чего пересылала средства на указанные ей реквизиты. За выполнение этих операций она получала процент от сумм — таким образом, девочка фактически исполняла роль посредника, так называемого «дроппера», в мошеннической схеме. В результате проведённой проверки следственным отделом МО МВД России «Павловский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей».