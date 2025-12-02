Массовое смертельное ДТП на севере Крыма — возбуждено уголовное дело

Авария произошла в понедельник утром на автодороге Р-280 «Новороссия» вблизи села Новостепное. В ведомстве установили, что 1 декабря 2025 года водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по автодороге «Новороссия», выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely, который после удара отбросило на Citroen.
«В результате происшествия пострадали три человека, находившихся в автомобилях Geely и Mitsubishi, от полученных травм в учреждении здравоохранения скончался пассажир Mitsubishi», — уточнили в республиканской прокуратуре.
По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
«Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Джанкойском районе (часть 3 статьи 264 УК РФ)», — сказано в сообщении.
Накануне сообщалось, что 2,5 года колонии получил виновник ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Авария случилась в Севастополе в 2024 году. 40-летний водитель Mercedes не уступил дорогу мотоциклу.