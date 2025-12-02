Массовое смертельное ДТП на севере Крыма — возбуждено уголовное дело

Авария произошла в понедельник утром на автодороге Р-280 «Новороссия» вблизи села Новостепное. В ведомстве установили, что 1 декабря 2025 года водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по автодороге «Новороссия», выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely, который после удара отбросило на Citroen.