Члены ОПГ из Приморья получили условный срок за незаконный игорный бизнес

«Постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении организатора и 13 участников преступной группы. Суд назначил наказание организатору в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, остальным участникам группы от 1 года до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 1 года до 3 лет и штрафом до 200 тысяч рублей с применением конфискации», — говорится в сообщении.