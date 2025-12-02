Члены ОПГ из Приморья получили условный срок за незаконный игорный бизнес

Приговор в отношении организованной группы в сфере незаконной игорной деятельности вынес Ленинский районный суд Владивостока. Подсудимых приговорили к лишению свободы сроком от года до трех с половиной лет. Прокуратура намерена оспорить решение в апелляционном порядке, так как считает приговор слишком мягким, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении организатора и 13 участников преступной группы. Суд назначил наказание организатору в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, остальным участникам группы от 1 года до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 1 года до 3 лет и штрафом до 200 тысяч рублей с применением конфискации», — говорится в сообщении.
В судебном заседании установлено, что в период с мая 2021 по март 2024 года осужденные организовали проведение незаконных азартных игр в помещениях на улицах Пихтовая и Калинина во Владивостоке. Там они разместили подготовленную для этого технику с необходимым программным обеспечением. Подсудимых признали виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой).
В зависимости от роли и степени участия каждого прокуратура просила приговорить фигурантов дела к реальному лишению свободы сроком от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет и 6 месяцев, с конфискацией игрового оборудования и извлеченного преступного дохода в размере около 9 млн рублей. Однако суд вынес иное решение. В ближайшее время прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке.
Напомним, Следственный комитет Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении 14 жителей Владивостока. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр (ч.3 ст. 171.2 УК РФ). По данным следствия, с декабря 2018 года по март 2024 года фигуранты организовали преступную группу, которая проводила азартные игры в пяти нежилых помещениях Владивостока. Залы находились на улицах Пихтовой, Калинина, Надибаидзе, Ладыгина и Горной. За это время организаторы заработали более девяти млн рублей.