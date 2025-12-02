Петербурженка отдала 7 тысяч рублей мошенникам за красную икру к Новому году

Жительница Петербурга стала жертвой предновогодней схемы мошенником. Девушка хотела купить красной икры через онлайн-магазин в популярном мессенджере, но только потеряла деньги.
Покупательница изучила страницу продавца, почитала положительные отзывы о нем и спокойно заказала продуктов на 7 тысяч рублей. Деньги она перевела на указанный продавцом счет. После оплаты продавец сообщил, что для сохранности товара необходимо дополнительно оплатить аренду специального термобокса стоимостью 5 тысяч рублей — условие, которого изначально не было в условиях заказа.
— Когда покупательница отказалась от дополнительного платежа и потребовала вернуть уже переведенные средства, мошенники прекратили общение и удалили всю переписку, — рассказал 78.ru.
С приближением Нового года резко возрастает количество интернет-мошенничеств, связанных с продажей праздничных товаров. Преступники создают поддельные магазины, где предлагают выгодные цены на красную икру, рыбу и другие популярные продукты, играя на желании людей сэкономить и подготовить богатый праздничный стол. Специалисты рекомендуют покупать только на проверенных площадках и никогда не переводить деньги напрямую продавцам, не убедившись в их надежности.