Петербурженка отдала 7 тысяч рублей мошенникам за красную икру к Новому году

С приближением Нового года резко возрастает количество интернет-мошенничеств, связанных с продажей праздничных товаров. Преступники создают поддельные магазины, где предлагают выгодные цены на красную икру, рыбу и другие популярные продукты, играя на желании людей сэкономить и подготовить богатый праздничный стол. Специалисты рекомендуют покупать только на проверенных площадках и никогда не переводить деньги напрямую продавцам, не убедившись в их надежности.