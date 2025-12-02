Врач-хирург и медсестра предстанут перед судом в НСО по делу о смерти пациента

Кроме того, как утверждают следователи, Кукушкина «не уведомила руководство медицинского учреждения о том, что дежурные врачи отказались от осмотра пациента, а врач-хирург покинул помещение медицинского учреждения». Также она «надлежащим образом не наблюдала за состоянием пациента и не предоставила своевременную и полную информацию дежурным врачам об ухудшении состояния пациента». В свою очередь, врач-хирург Усмонов, по данным следствия, «не оказал пациенту диагностическую и лечебную помощь, не провёл сбор анамнеза и жалоб пациента, не установил наличие у него закрытой черепно-мозговой травмы».