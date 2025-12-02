Врач-хирург и медсестра предстанут перед судом в НСО по делу о смерти пациента

В Чулымский районный суд Новосибирской области направлены два уголовных дела в отношении медицинских работников местной центральной районной больницы. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона, врач-хирург Муборакшох Усмонов и медицинская сестра приёмного покоя Светлана Кукушкина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса РФ (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть пациента).
По версии следствия, инцидент произошёл 17 сентября 2024 года. «В ГБУЗ НСО “Чулымская ЦРБ” бригадой скорой помощи был доставлен пациент с травмой головы для установления точного диагноза и решения вопроса о необходимости госпитализации его в медицинское учреждение», — говорится в официальном релизе. Согласно материалам дела, медицинская сестра Кукушкина «при поступлении пациента не провела приём пациента, доставленного бригадой скорой помощи, не оформила историю болезни, не провела осмотр, не провела медицинские манипуляции по измерению жизненно важных показателей пациента».
Кроме того, как утверждают следователи, Кукушкина «не уведомила руководство медицинского учреждения о том, что дежурные врачи отказались от осмотра пациента, а врач-хирург покинул помещение медицинского учреждения». Также она «надлежащим образом не наблюдала за состоянием пациента и не предоставила своевременную и полную информацию дежурным врачам об ухудшении состояния пациента». В свою очередь, врач-хирург Усмонов, по данным следствия, «не оказал пациенту диагностическую и лечебную помощь, не провёл сбор анамнеза и жалоб пациента, не установил наличие у него закрытой черепно-мозговой травмы».
Следствие пришло к выводу, что «бездействие медицинских сотрудников повлекло по неосторожности смерть потерпевшего». Точные даты первых судебных заседаний будут назначены и объявлены дополнительно. Дела будут рассматриваться в открытом режиме, если суд не примет иного решения.