В Новосибирске родители пятиклассников жалуются на издевательства в школе

Как рассказала мама одного из школьников, проблемы начались около года назад после перевода в класс двух новых учеников. С тех пор, по её словам, уроки регулярно срываются, дети подвергаются избиениям, у них отбирают деньги и еду, а у девочек портят одежду. Попытки обсудить ситуацию на родительских собраниях пресекаются скандальным поведением родителей этих мальчиков.