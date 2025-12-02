Ричмонд
В Новосибирске родители пятиклассников жалуются на издевательства в школе

По словам родителей, в классе их детей появились ученики, которые избивают сверстников, воруют вещи и устраивают опасные провокации.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске разгорается серьёзный конфликт: родители учеников 5-го класса школы № 50 заявляют о систематических актах агрессии и вандализма со стороны двух одноклассников, которые, по их словам, держат в страхе всех учеников. Об этом сообщает «Горсайт».

Как рассказала мама одного из школьников, проблемы начались около года назад после перевода в класс двух новых учеников. С тех пор, по её словам, уроки регулярно срываются, дети подвергаются избиениям, у них отбирают деньги и еду, а у девочек портят одежду. Попытки обсудить ситуацию на родительских собраниях пресекаются скандальным поведением родителей этих мальчиков.

Особую тревогу вызвал недавний инцидент с разбросанными в кабинете монетами, к которым были прикреплены лезвия. По мнению родителей, это была преднамеренная провокация, способная привести к серьёзным травмам.

В официальном комментарии администрации школы № 50 эти заявления опровергаются. В приёмной учебного заведения сообщили, что не получали жалоб на кражи или серьёзные нарушения.

В связи с отсутствием реакции со стороны школьного руководства, пострадавшие семьи намерены обратиться с заявлениями в правоохранительные органы для проведения проверки.