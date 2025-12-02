«Назвала слово “Покемон”. Жительница Минска лишилась 50 000 рублей, сказав кодовое слово

Минчанка лишилась 50 тысяч рублей по кодовому слову «Покемон». Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Назвав слово “Покемон”, минчанка лишилась 50 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
В милицию обратилась 52-летняя жительница Минска, которая стала жертвой телефонных мошенников. Она сообщила, что ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником «Белпочты». Звонивший сказал про поступление посылки, а также попросил назвать код из СМС.
Спустя некоторое время с минчанкой связался другой мужчина. Он представился сотрудником отдела кибербезопасности и заявил, что якобы женщина состоит в сговоре с аферистами и по месту ее жительства будет проведен обыск. Для того, чтобы избежать изъятия денег, звонивший предложил жительница столицы задекларировать сбережения.
«Женщина собрала в пакет около 50 тысяч рублей и, назвав кодовое слово “Покемон”, передала его курьеру», — сообщили в милиции.
Сотрудниками Фрунзенского РУВД был задержан 34-летний житель соседней страны, деньги были изъяты. Задержанный сообщил, что приехал в Беларусь несколько дней назад и нашел в интернете подработку.
«Это был его первый “заказ”, за который он должен был получить эквивалент 2 500 — 4 000 рублей. Задержанный признался, что знал о содержимом пакета», — привели подробности в ГУВД.
По указанному факту заведено уголовное дело.
