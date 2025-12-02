Два пожара из-за растопленных печей произошли в Ростовской области

Два пожара случились в Ростовской области из-за невнимательности людей при обращении с печами на твердом топливе. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.
В первом случае возгорание произошло в доме 80-летней жительницы хутора Коса Азовского района. Пожилая женщина растопила печь, подкинула дров и ушла в гости к соседке. В какой-то момент из поддувала вылетела окалина, и от нее вспыхнула занавеска. К счастью, хозяйка и ее соседка вовремя заметили пламя, они сбили огонь, а прибывшие пожарные дополнительно пролили место пожара.
Еще один печной пожар случился в поселке Средний Чир Обливского района. Ночью огонь вспыхнул в одной квартир на улице Первомайской. Хозяин успел выбежать на улицу, еще троих людей из соседней квартиры вывели на улицу спасатели. Возгорание потушили на 28 квадратных метрах.
