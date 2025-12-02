Два пожара из-за растопленных печей произошли в Ростовской области

В первом случае возгорание произошло в доме 80-летней жительницы хутора Коса Азовского района. Пожилая женщина растопила печь, подкинула дров и ушла в гости к соседке. В какой-то момент из поддувала вылетела окалина, и от нее вспыхнула занавеска. К счастью, хозяйка и ее соседка вовремя заметили пламя, они сбили огонь, а прибывшие пожарные дополнительно пролили место пожара.