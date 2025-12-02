Ричмонд
В Росморречфлоте раскрыли подробности атаки на танкер у берегов Турции

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский танкер MIDVOLGA-2 был атакован БПЛА в Черном море у берегов Турции, есть незначительные повреждения надстройки судна, оно движется самостоятельно к порту Синоп, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

Источник: Reuters

«Второго декабря в 08:00 поступило сообщение об атаке БПЛА на российский теплоход MIDVOLGA-2 в Черном море. Есть незначительные повреждения надстройки судна, водотечности нет. Связь с судном и судовладельцем установлена. Судно самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет», — заявили РИА Новости в ведомстве.

Ранее во вторник турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, помощь не запрашивалась. Турецкое ведомство не уточняло характер атаки.

