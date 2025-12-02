В Росморречфлоте раскрыли подробности атаки на танкер у берегов Турции

«Второго декабря в 08:00 поступило сообщение об атаке БПЛА на российский теплоход MIDVOLGA-2 в Черном море. Есть незначительные повреждения надстройки судна, водотечности нет. Связь с судном и судовладельцем установлена. Судно самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет», — заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее во вторник турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, помощь не запрашивалась. Турецкое ведомство не уточняло характер атаки.