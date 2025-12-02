Жителю Приморья частично вернули похищенную мошенниками крупную сумму

Житель Приморья смог вернуть свои сбережения, которых лишился по вине мошенников из другого региона. Семилукский районный суд Воронежской области вынес решение по делу о незаконном обороте денежных средств: с так называемого «дроппера» взыскано более 140 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
История началась в январе 2023 года, когда житель села Новосысоевка поверил мошенникам, обещавшим выгодные инвестиции. Поддавшись на уловки злоумышленников, мужчина перевел свыше 1 миллиона рублей на два банковских счета.
Часть похищенных средств — 116 тысяч рублей — оказалась на счету 21-летнего жителя поселка Стрелица Воронежской области. Молодой человек предоставил свою банковскую карту для проведения незаконных операций, фактически став участником мошеннической схемы.
Прокурор Яковлевского района не оставил ситуацию без внимания и обратился в суд с исковым заявлением. В документе содержались требования о взыскании с «дроппера» неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суд полностью поддержал позицию прокуратуры. По решению Семилукского районного суда с ответчика взыскано более 140 тысяч рублей. В настоящее время прокуратура контролирует фактическое исполнение судебного решения.