Жителю Приморья частично вернули похищенную мошенниками крупную сумму

Деньги оказались на счете у «дроппера» из другого региона.

Житель Приморья смог вернуть свои сбережения, которых лишился по вине мошенников из другого региона. Семилукский районный суд Воронежской области вынес решение по делу о незаконном обороте денежных средств: с так называемого «дроппера» взыскано более 140 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

История началась в январе 2023 года, когда житель села Новосысоевка поверил мошенникам, обещавшим выгодные инвестиции. Поддавшись на уловки злоумышленников, мужчина перевел свыше 1 миллиона рублей на два банковских счета.

Часть похищенных средств — 116 тысяч рублей — оказалась на счету 21-летнего жителя поселка Стрелица Воронежской области. Молодой человек предоставил свою банковскую карту для проведения незаконных операций, фактически став участником мошеннической схемы.

Прокурор Яковлевского района не оставил ситуацию без внимания и обратился в суд с исковым заявлением. В документе содержались требования о взыскании с «дроппера» неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд полностью поддержал позицию прокуратуры. По решению Семилукского районного суда с ответчика взыскано более 140 тысяч рублей. В настоящее время прокуратура контролирует фактическое исполнение судебного решения.