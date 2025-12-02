Жителю Приморья частично вернули похищенную мошенниками крупную сумму

Житель Приморья смог вернуть свои сбережения, которых лишился по вине мошенников из другого региона. Семилукский районный суд Воронежской области вынес решение по делу о незаконном обороте денежных средств: с так называемого «дроппера» взыскано более 140 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.