Сыну, убившему свою мать, грозит пожизненное заключение: В Молдове идут слушания по нашумевшему делу — стали известны шокирующие подробности

23-летнему жителю Кишинёва предъявлено обвинение в убийстве матери, учительницы начальных классов. По данным Генеральной прокуратуры, между преступником и жертвой существовали давние семейные конфликты и напряженные отношения.
«17 июля 2025 года, после очередной ссоры, молодой человек нанёс матери удар кухонным ножом в грудь. Удар привёл к повреждению аорты и внутреннему кровотечению, что привело к смерти потерпевшей. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции и попытались проникнуть в квартиру, расположенную на четвертом этаже многоквартирного дома, преступник не открыл дверь и, пытаясь скрыться, выпрыгнул из окна», — сообщает ГП.
Молодой человек не признал своей вины и отказался давать показания.
Согласно Уголовному кодексу, «умышленное убийство члена семьи» наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.
