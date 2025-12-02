Ричмонд
В Казани упавший столб у «Ак Барс Арены» остановил движение транспорта

Происшествие повлияло на курсирование троллейбусов и трамваев.

Источник: Комсомольская правда

В Казани около стадиона «Ак Барс Арены» упал осветительный столб. Это привело к временной остановке трамвайного и троллейбусного движения, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Происшествие затронуло трамвайные маршруты № 5, 5а, 6, 7 и троллейбусные маршруты № 2 и 13. На месте работают аварийные бригады предприятия совместно со специалистами «Горсвета». Они устраняют последствия инцидента и восстанавливают нормальную работу электротранспорта. Информации о пострадавших в результате падения конструкции не поступало.