В Казани упавший столб у «Ак Барс Арены» остановил движение транспорта

Происшествие затронуло трамвайные маршруты № 5, 5а, 6, 7 и троллейбусные маршруты № 2 и 13. На месте работают аварийные бригады предприятия совместно со специалистами «Горсвета». Они устраняют последствия инцидента и восстанавливают нормальную работу электротранспорта. Информации о пострадавших в результате падения конструкции не поступало.