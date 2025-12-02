«Я копил 23 года…»: сибиряк лишился 17 миллионов после звонка мошенников

69-летний житель Братска перевел преступникам все свои сбережения, которые копил 23 года. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, он лишился 17,1 миллиона рублей!
Сначала мужчине позвонили и сказали, что на его имя пришла посылка. Для получения нужно было назвать код из смс. Затем представился сотрудник кибербезопасности и сообщил, что аккаунт «Госуслуг» взломали.
— Через установленное приложение на планшете с пенсионером связался «сотрудник спецслужб». Он заявил, что от имени мужчины оформили доверенность на жителя другой страны, который теперь может распоряжаться его имуществом и деньгами, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Чтобы «защитить» сбережения, пенсионеру дали инструкции. Под угрозой уголовной ответственности за разглашение «государственной тайны» он четыре раза снимал деньги и передавал их курьеру у себя дома. В последний раз он отдал ей свою банковскую карту для снятия остатка средств.
Как выяснилось, самого курьера также обманули по схожей схеме. Сначала у нее похитили деньги, затем запугали и заставили забрать накопления у пенсионера. У девушки сохранились записи разговоров с мошенниками, где видны их лица. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за последнюю неделю ноября жертвами телефонных аферистов стали 25 жителей Приангарья. Они лишились более 34 миллионов рублей.