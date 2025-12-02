«Я копил 23 года…»: сибиряк лишился 17 миллионов после звонка мошенников

Как выяснилось, самого курьера также обманули по схожей схеме. Сначала у нее похитили деньги, затем запугали и заставили забрать накопления у пенсионера. У девушки сохранились записи разговоров с мошенниками, где видны их лица. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».