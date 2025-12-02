334 грамма марихуаны изъяли у жителя Воронежской области

Сотрудники полиции по Бутурлиновскому району во время обыска в доме 44-летнего местного жителя обнаружили пластиковую банку и контейнер с растительным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Эксперты определили, что внутри находилась марихуана весом 334,25 грамма.