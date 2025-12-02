Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

334 грамма марихуаны изъяли у жителя Воронежской области

Мужчина хранил запрещенное вещество для личного употребления.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции по Бутурлиновскому району во время обыска в доме 44-летнего местного жителя обнаружили пластиковую банку и контейнер с растительным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Эксперты определили, что внутри находилась марихуана весом 334,25 грамма.

По словам подозреваемого, он нашел дикорастущую коноплю в окрестностях, высушил ее и хранил для личного употребления. В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.