Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовивший атаку самолета дроном житель Подмосковья получил 9 лет

За подготовку теракта в аэропорту Внуково житель Подмосковья приговорен к девяти годам заключения. Мужчина намеревался атаковать гражданский самолет с помощью дрона со взрывчаткой, но его намерения пресекли сотрудники ФСБ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Подмосковья Николая Агапова к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке атаки на гражданский самолет с помощью беспилотника со взрывчаткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Как уточнили в надзорном ведомстве, подготовка к преступлению началась еще в августе 2024 года. Тогда Агапов провел разведку местности вблизи московского аэропорта Внуково, сфотографировал ее на мобильный телефон и отправил снимки своему соучастнику через мессенджер.

В феврале 2025 года фигурант перешел к активным действиям: забрал из тайника на кладбище в Климовске снаряженный самодельным взрывным устройством дрон и перевез его в гараж в Подольске для хранения. Далее этот беспилотник он намеревался использовать для атаки на воздушное судно.

24 февраля 2025 года злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. Суд признал Агапова виновным в подготовке теракта и хранении взрывчатки, приговорив его к 9 годам заключения. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Кроме того, осужденному назначены штраф в 50 тысяч рублей и ограничение свободы на один год после освобождения. Использовавшийся для подготовки преступления автомобиль конфискован в доход государства.