Готовивший атаку самолета дроном житель Подмосковья получил 9 лет

В феврале 2025 года фигурант перешел к активным действиям: забрал из тайника на кладбище в Климовске снаряженный самодельным взрывным устройством дрон и перевез его в гараж в Подольске для хранения. Далее этот беспилотник он намеревался использовать для атаки на воздушное судно.