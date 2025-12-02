Готовивший атаку самолета дроном житель Подмосковья получил 9 лет

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Подмосковья Николая Агапова к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке атаки на гражданский самолет с помощью беспилотника со взрывчаткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Московской области.
Как уточнили в надзорном ведомстве, подготовка к преступлению началась еще в августе 2024 года. Тогда Агапов провел разведку местности вблизи московского аэропорта Внуково, сфотографировал ее на мобильный телефон и отправил снимки своему соучастнику через мессенджер.
В феврале 2025 года фигурант перешел к активным действиям: забрал из тайника на кладбище в Климовске снаряженный самодельным взрывным устройством дрон и перевез его в гараж в Подольске для хранения. Далее этот беспилотник он намеревался использовать для атаки на воздушное судно.
24 февраля 2025 года злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. Суд признал Агапова виновным в подготовке теракта и хранении взрывчатки, приговорив его к 9 годам заключения. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Кроме того, осужденному назначены штраф в 50 тысяч рублей и ограничение свободы на один год после освобождения. Использовавшийся для подготовки преступления автомобиль конфискован в доход государства.