«Нанес смертельное ранение лезвием от строительного ножа». В Круглянском районе мужчина убил сожительницу, приревновав к несовершеннолетнему брату

В Круглянском районе мужчина убил сожительницу лезвием от ножа, приревновав к брату. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Вечером 5 января 2025 года в агрогородке Комсеничи Круглянского района Могилевской области в момент очередного конфликта на почве ревности пьяный 24-летний мужчина жестоко избил сожительницу. После этого он нанес смертельное ранение лезвием от строительного ножа.
«Тот январский вечер стал жутким финалом недолгой истории о “любви”. Мужчина приревновал женщину к собственному несовершеннолетнему брату», — рассказали в СК.
Мужчина, понимая, что натворил, позвонил своей матери, а затем вызвал скорую медицинскую помощь. Приехавшие на место врачи констатировали смерть. Понимая, что натворил, он позвонил матери, а затем вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие у потерпевшей переломов ребер, подъязычной кости, множество ссадин, кровоподтеков, «которые имели прижизненный характер и образовались не менее чем от 33 травматических воздействий твердым тупым предметом».
«Установлено, что женщина скончалась от комбинированной травмы, осложненной развитием обильной кровопотери и травматического шока», — сообщили в ведомстве.
Следователю мужчина сообщил, что испытывал к сожительнице самые сильные чувства, однако очень ревновал ее ко всем. Женщина легко относилась к жизни, злоупотребляла алкоголем, к которому пристрастила своего сожителя.
Действия белоруса были квалифицированы по пункту 6 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство, совершенное с особой жестокостью. Ранее мужчина был не судим, со стороны местной администрации он характеризуется удовлетворительно, а родственниками — как спокойный, скромный человек. Свою вину он полностью признал.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В пользу родного брата погибшей взыскана денежная компенсация морального вреда.
Тем временем МВД сообщило, что семейная пара из Минска организовала нелегальный бизнес на миллион рублей.
Ранее мы писали, белорусы могут быть привлечены к ответственности из-за гирлянд на окнах.
Кроме того, карты крупных белорусских могут не работать три часа из-за сбоя.